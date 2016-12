"La clausola di Higuain c'è e non è scaduta"

La clausola rescissoria di Higuain c'è e non è scaduta. Lo riferisce il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli e collaboratore di Premium Sport, Walter De Maggio: "La clausola rescissoria è ancora esistente, ma al momento non ci sono richieste né trattative, visto che per il Napoli non esiste possibilità se non quella della stessa clausola. Voglio dirlo come notizia ufficiale dalla SSC Napoli: la clausola non è scaduta, se la Juventus dovesse decidere di stanziare 94milioni e 736mila euro non ci sarebbe nessuna possibilità di trattenere Higuain”.