"KEITA PIACE AL MILAN? COSTA..."

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha fatto il punto sul mercato a Premium: “Pasalic interessa alla Lazio? Era quasi un giocatore della Lazio tre anni fa quando abbiamo ceduto Hernanes. Avevamo quasi chiuso poi all’ultimo è spuntato il Chelsea. Gli occhi del Milan su Keita? Se il Milan lo vuole significa che sta facendo benissimo. Ha un valore importante ma noi siamo concentrati solo sugli obiettivi di questa stagione poi faremo tutte le altre valutazioni. Lo striscione dei tifosi contro Keita? Lui si fa scivolare addosso tutto, ha un carattere forte. Non si fa condizionare e penso sia ritornato con il giusto piglio. Ha Pescara ha fatto molto bene e spero faccia un’altra grande prestazione. L’obiettivo della Lazio? Sono abituato a fare un passo alla volta. Una società come la Lazio deve sempre giocare in Europa, questo è il nostro primo obiettivo, poi il resto è fantasia. Il rinnovo di Biglia? C’è la volontà del giocatore di firmare. Speriamo che sia il tassello più importante per la nostra squadra nei prossimi anni”