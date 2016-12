Mercato, Hernanes è della juve

Trattative febbrili nelle ultime ore di calciomercato, che chiude questa sera alle 23. Dopo il colpo Blaszczykowski chiuso dalla Fiorentina, Inter e Juve hanno definito il passaggio di Hernanes in bianconero per tre anni, mentre in nerazzurro è arrivato un tris di acquisti: Felipe Melo e Telles dal Galatasaray e Ljajic dalla Roma. Il Milan, che è alla ricerca di un regista, ha prestato Matri alla Lazio, mentre il Napoli sta chiudendo per Soriano dalla Samp