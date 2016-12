Mercato di gennaio, cosa serve alle grandi?

Per i tifosi metà novembre è senza dubbio presto per iniziare a pensare al mercato di gennaio , ma gli addetti ai lavori devono sapersi muovere con anticipo e le prime dodici giornate di campionato hanno certamente già offerto agli allenatori molti spunti per capire quali reparti vadano rinforzati e con quale tipo di giocatore. La classifica è molto corta, nessuna lepre in fuga, tutte le pretendenti allo scudetto hanno bisogno di qualche rinforzo, proviamo a entrare nella testa degli allenatori e a capire quali.

Inter - La suggestione Pirlo probabilmente rimarrà tale, ma la priorità di Mancini non è il centrocampo: la difesa è la migliore del campionato, ma sulle fasce, soprattutto quella destra, l'ex Man City vorrebbe più spinta e la soluzione Van der Wiel dal Psg sembra quella ideale. In attacco si è parlato di Mario Gomez (difficile), mentre per Eder, già vicinissimo in estate, c'è qualche chance in più.



Fiorentina - Difficile trovare dei difetti o dei punti deboli alla più bella sorpresa del campionato (prima in classifica con Giuseppe Rossi neanche a mezzo servizio), ma forse la fascia difensiva di destra potrebbe aver bisogno di un giocatore in più e Zuniga è ormai in rotta con il Napoli. Sempre in difesa piace anche Oikonomou, ma è più una soluzione per l'anno prossimo.



Roma - Attacco stellare (che probabilmente perderà Iturbe che non trova spazio), centrocampo muscolare e di qualità, per Garcia i problemi di questo inizio di stagione si sono concentrati soprattutto in difesa, dove Castan non riesce ancora a giocare con continuità. Serve un difensore centrale, i nomi sono quelli di Juan Jesus, Ranocchia e Heurtaux



Napoli - Dopo un inizio un po' difficile Sarri ha trovato l'equilibrio ideale per il suo Napoli, ma qualche innesto potrebbe davvero rendere la macchina perfetta. E allora chi meglio di qualcuno che il tecnico conosce già benissimo? La priorità è al centro della difesa e a gennaio il Napoli farà un tentativo per Rugani e Tonelli. Piace anche Vecino, ma la Fiorentina non lo cederà.



Milan - In casa rossonera probabilmente sarà necessario più di un innesto e il reparto su cui Galliani e Mihajlovic dovranno lavorare di più è il centrocampo, dove probabilmente Honda farà le valigie. Quasi fatta per il ritorno di Boateng, sembra impossibile invece l'arrivo di Vazquez (troppo caro). Sempre viva la pista Witsel, già inseguito a lungo in estate, piace anche Maher del Psv.



Juventus - In casa bianconera il tassello mancante è ancora quello di quest'estate: il trequartista. In cima alla lista dei desideri di Allegri c'è Saponara, ma il prezzo (20 milioni) potrebbe essere un problema, vanno avanti anche i colloqui per Oscar col Chelsea, con cui Marotta sta definendo il rinnovo di Cuadrado; anche Neto potrebbe rientrare nella trattativa.