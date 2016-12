Mentana attacca Mazzarri: "Superato il limite, vada via"

10:56 - Enrico Mentana contro Walter Mazzarri. Subito dopo la batosta subita dai nerazzurri a Firenze, il giornalista di La7 ha attaccato il tecnico nerazzurro sul proprio profilo Facebook: "Tutto ha un limite e il signor Mazzarri quel limite l'ha ampiamente superato, sfigurando la mia povera Inter in una brodaglia di non gioco che allontana gli appassionati. Ci vuole una scossa, e dopo aver visto stasera l'ennesima incolore partita credo che Mazzarri quella scossa la possa dare in un solo modo: svuotando il suo armadietto". Un pensiero molto simile a quello di tanti tifosi nerazzurri, che Thohir stia pensando a un clamoroso esonero?