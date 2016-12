Mayweather sul ring: il 12 settembre il suo ultimo incontro

Floyd Mayweather Jr. tornerà sul ring per la prima volta dopo il combattimento più pagato di sempre, quello con Pacquiao del 2 maggio scorso, incrociando i pugni il 12 settembre prossimo con Andre Berto, in quello che ha definito il suo ultimo combattimento. L'incontro, valido per il titolo dei welter, non dovrebbe essere però tanto 'ricco' quanto il precedente, che fruttò a Mayweather 220 milioni di dollari.