Mayweather senza limiti: nuova auto da 4,3 milioni di euro

Spesa folle per Floyd Mayweather, che si concede un nuovo regalo per arricchire il suo prezioso garage. Il pugile americano, come documentato da una foto pubblicata su Instagram, ha acquistato la hyper-car Koenigsegg CCXR Trevita, il cui valore è pari a 4,8 milioni di dollari (circa 4,3 milioni di euro). Al mondo esistono solamente due esemplari di questa automobile svedese da più di mille cavalli. Mayweather, tra le varie auto a sua disposizione, possiede già tre Bugatti Veyron (di cui una Grand Sport da 1.200 CV), due Ferrari 458, una 599 GTB Fiorano e una Enzo, una Lamborghini Aventador, una Rolls-Royce Phantom e una Porsche 911 Turbo S.