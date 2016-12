Maywather, la Wbo gli toglie il titolo vinto con Pacquiao

Una beffa , una vera beffa. E come definire quello che è successo a Floyd Mayweather ? La Wbo gli ha tolto il titolo dei pesi welter. Sì proprio quello conquistato nel match del secolo del 2 maggio scorso contro Manny Pacquiao . Passata la scadenza di venerdì, Mayweather non ha comunicato la rinuncia del titolo Wba dei superwelter, come avrebbe dovuto fare per mantenere il titolo dei welter nella Wbo. Mayweather ha 14 giorni per fare appello.

Non è possibile essere campioni in più classi di peso diverse, ma sembra che nell'appello il campione possa non avere scampo. E ora? A questo punto, Timothy Bradley JR dovrebbe essere incoronato nuovo campione WBO. Nel frattempo, l'australiano Mundine ha sfidato, apertamente, Mayweather, ora senza cintura. E' qualcosa di incredibile.



A Mayweather il tempo per decidere era stato prorogato fino a 2 mesi. E lui stesso all'indomani del match con Pacquiao aveva assicurato che avrebbe lasciato vacante sia il titolo dei superwelter nella Wba sia quello dei pesi welter con la Wbc, motivando la sua scelta con la volontà di lasciare spazio ai pugili più giovani.



E pensare che nella notte del 2 maggio il mondo si era fermato per il match del secolo, che aveva sentenziato "il migliore è Mayweather". Pacquiao si era arreso ai punti, con un verdetto unanime dei giudici. A Las Vegas, il pugile americano aveva così battuato nettamento il filippino facendo sua la corona del welter.



Era stato il match del secolo ma, soprattutto, il match dei soldi con un giro d'affari di oltre 400 milioni di dollari. Mayweather aveva contrastato il rivale filippino sul piano psicologico. Non era stato un incontro spettacolo: il pugile statunitense aveva tenuto a bada Pacquiao frenandone l'impeto e non consentendogli il suo ritmo. Ma la Wbo ha tolto il titolo. E Mayweather ora è un campione senza cintura, ma la borsa (i 200 milioni portati a casa dopo il match) non gliela tocca nessuno.