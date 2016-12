Maxi Lopez dimentica Wanda: pronto al matrimonio con Daniela Christiansson

Maxi Lopez si lascia alle spalle la telenovela Icardi-Wanda Nara e si prepara ad indossare nuovamente i panni dello sposo per fare il secondo grande passo della sua vita. L'ex marito della signora Icardi è infatti felicemente fidanzato con la modella svedese Daniela Christiansson e i rumors dicono che presto potrebbe diventare la nuova signora Lopez. Nelle scorse settimane la coppia è stata immortalata in gita d'amore a Portofino e già a gennaio l'attaccante argentino si era presentato al Torino tenendola per mano alla conferenza stampa. Non c'è che dire, Maxi Lopez ha un gran talento nello scegliere le bionde.