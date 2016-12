Mattia Perin si redime, ecco lo spot per dire no all'alcol al volante

11:11 - "Un piccolo errore e perdi molto più di una partita". Così Mattia Perin, portiere del Genoa denunciato a novembre per guida in stato di ebbrezza, si redime e dice no all'alcol al volante per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale. Ecco lo spot realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato.