Marta Menegatti incanta gli inglesi: sul podio delle più sexy del mondo

C'è un'italiana tra le dieci pallavoliste più sexy del mondo. Si tratta di Marta Menegatti, 25 anni di Ariano Polesine, fresca vincitrice dell'oro internazionale all'Open di Sochi. E dopo il primo oro in un torneo internazionale di beach volley, arriva anche il bronzo assegnato dagli inglesi di 'The richest', che le hanno preferito soltanto le americane Rachel Wacholder e Gabrielle Reece, note anche per la loro carriera di modelle.