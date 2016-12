Marion Bartoli: "Mi sto curando, ho già preso un chilo"

Marion Bartoli continua la sua battaglia contro la malattia che le impedisce di mangiare. La vincitrice di Wimbledon 2013 si sta sottoponendo a cure che sembrano dare i primi frutti. Sul suo profilo Instagram la ex tennista francese ha fatto sapere di aver preso un chilo e ha ringraziato i fan: "Continuo a lottare e migliorare. Non vi ringrazierò mai abbastanza per l'affetto e il vostro supporto. Mi dà tanta forza. Ho già preso un chilo nelle mani di Herni Chenot".

La tennista francese è in cura dal luminare francese, di origine catalane, Herni Chenot, nella sua lussuosa clinica di Merano, in Alto Adige. Chenot è presidente e fondatore dell’ associazione internazionale di fitocosmetica e sostiene che le malattie si possano prevenire con una alimentazione adeguata, un corretto stile di vita e il ricorso a rimedi naturali. Insomma un medico non convenzionale, per una struttura, il suo Palace Merano Espace Herni Chenot di Merano, che assomiglia più a un centro benessere che a un ospedale.



Ad ogni modo, Marion Bartoli sta documentando la sua degenza sui social, senza timore di mostrare anche i trattamenti ai quali si sta sottoponendo. Trasfusioni e sondino nasogastrico inclusi.