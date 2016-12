Marco Belinelli con l'Italia ai piedi

11:04 - Ecco le scarpe che indosserà l'azzurro durante l'All Star Weekend, firmata Nike. Si tratta di una scarpa dominata dal tricolore - tomaia bianca, suola e lacci rossi, interno e linguetta verde - con lo swoosh in oro e 2 id: all'esterno della linguetta IT che sta per Italia e all'interno FAMILY FIRST per ribadire l’importanza fondamentale che per Marco ha la sua famiglia “allargata” composta dai genitori, i fratelli Enrico e Umberto e gli amici d'infanzia. (Foto Nike)