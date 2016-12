Maradona shock: botte alla ex compagna

10:36 - Ancora Diego, ancora Maradona. L'ex Pibe de Oro non ce l'ha mai fatta a stare lontano dai guai per più di qualche giorno, settimana, mese. Poi, puntuale come le tasse, ecco il fuoriprogramma. Questa volta, però, non ci sono insulti, non ci sono sciocchezze in pubblico. C'è la violenza fisica, domestica, rivolta a una donna: Rocio Oliva, la sua ex compagna, viene aggredita senza alcuna possibile - ma mai ce ne potrebbe essere una - giustificazione, se non il bicchiere che Diego ha in mano mentre guarda una partita di calcio alla televisione. Le immagini, filmate col cellulare della donna e rese pubbliche da "Eltrecetv", parlano da sole: l'audio in sottofondo è poco chiaro ma si sente urlare la Rocio: "Smettila, smettila di colpirmi. Non mi colpire, non mi colpire".

Diego si difende - Questa la versione dell’ex Pibe de Oro: “Abbiamo avuto una discussione perché lei era sempre attaccata al cellulare. Gliel’ho strappato di mano e l’ho buttato via, ma giuro sui miei figli che non ho mai alzato le mani su di lei”.

Sul proprio account Facebook (dove la foto profilo ritrae ancora Rocio e Diego insieme sorridenti), però, la Oliva posta il video incrimato e rincara la dose: "Smettila di rovinare la mia vita, tutto questo odio mi fa male". La telenovela continua