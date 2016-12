Maradona rompe il silenzio: "Sono triste e lo sarò per sempre"

"Non sono depresso, sono triste come un figlio che ha perso suo padre". Diego Armando Maradona torna a parlare dopo la morte del padre e appare in un toccante video, pallone in mano, per tranquillizzare i propri fan: "Sento parlare di depressione, ma non è così. Sono triste e lo sarò finché non muoio - dice l'ex Pibe de Oro - ma ai maradoniani e a tutti gli argentini dico che sono forte. Non mi spezzeranno, sono tosto". "Quando tornerò, tornerò alla grande - prosegue l'ex numero 10 del Napoli - Torno a lavorare, torno per la Fifa", dice confermando l'ipotesi di una possibile candidatura alla presidenza. "Torno per la gente che negli Emirati mi ha dato un lavoro e soprattutto torno per la mia famiglia. Perché so che loro stanno soffrendo proprio come me".