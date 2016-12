Maradona, maglia contro Blatter e Platini: “Due ladri”

Nuovo attacco di Diego Maradona a Joseph Blatter e Michel Platini. Il Pibe de Oro da Dubai appare in un post sulla pagina instagram del giornalista argentino Daniel Arcucci con indosso una maglietta raffigurante un volto, composto da metà faccia dello svizzero e metà faccia del francese, accompagnato da una scritta inequivocabile: "Two thieves" (Due ladri). "Questo è quello che vi dico in faccia da 25 anni", le parole dell'ex attaccante del Napoli per il presidente della Fifa e il numero uno della Uefa, sospesi dalle attività calcistiche per otto anni dal comitato etico della federcalcio mondiale.