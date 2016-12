22 aprile 2015 Manny Pacquiao come Rocky Balboa: si allena in strada con i tifosi Prosegue la preparazione del campione filippino per il match con Floyd Mayweather Tweet google 0 Invia ad un amico

12:04 - Manny Pacquiao come Rocky Balboa. Il pugile filippino, che il 2 maggio salirà sul ring di Las Vegas per il "Match del secolo" contro Floyd Mayweather, sta ultimando la preparazione in California e martedì si è allenato in un parco sotto lo sguardo curioso di diversi tifosi.