Mancini, Zanetti e tutta l'Inter: #IoStoConVale

L'allenatore Roberto Mancini, il capitano di mille battaglie Javier Zanetti e un grande protagonista dello storico Triplete del 2010 come Dejan Stankovic: l'Inter non poteva scegliere formazione migliore per schierarsi al fianco di Valentino Rossi, che domenica a Valencia si giocherà il titolo Mondiale contro lo spagnolo Lorenzo, con soli sette punti di vantaggio e partendo dall'ultima posizione in griglia (salvo ripensamenti da parte del Tas). La società nerazzurra, di cui il Dottore è molto tifoso, ha voluto esprimere il proprio supporto tramite Twitter, dopo che nell'ultimo turno di campionato anche la Curva Nord aveva manifestato al numero 46 l'appoggio del popolo nerazzurro con uno striscione: "Solo gli interisti sono capaci di imprese eccezionali, forza Valentino facci sognare"