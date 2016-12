Mancini, dito medio ai tifosi del Milan: "Sì, è vero, l'ho fatto"

Roberto Mancini protagonista di un gesto che promette di scatenare molte polemiche. Dopo l'espulsione per proteste subita dall'arbitro Damato nel derby, il tecnico dell'Inter ha mostrato il dito medio ad alcuni tifosi rossoneri in tribuna. Il fermo immagine ha fatto subito il giro dei social network e molti ricordano la "lezione di stile" che lo stesso Mancini aveva dato a Sarri dopo la lite in Coppa Italia. Nel dopo partita il tecnico nerazzurro, molto nervoso, ha confermato ai microfoni di Premium Sport di aver effettivamente mostrato il dito medio.