Malori, caduta provocata forse da un aneurisma

Al momento l'ipotesi aneurisma è ancora al vaglio dei medici e per far chiarezza sulle cause della caduta serviranno ulteriori esami. Malori, infatti, verrà trasferito alla Clinica Fleming per effettuare accertamenti più approfonditi e ricevere migliori cure. Nella struttura ospedaliera di Buenos Aires si cercherà di capire se dietro la terribile caduta di Adriano ci sia stata proprio un'anomalia cerebrale.