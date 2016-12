Maledizione "Nazionale": da Montolivo a Milik, i club perdono i pezzi

In Italia lo sappiamo bene visto che spesso ci sono state frizioni e polemiche anche molto aspre tra le Nazionali e le squadre di Serie A per quanto riguarda la gestione dei calciatori, spesso non gradita da parte dei club. Capita che alcuni giocatori ritornino acciaccati o affaticati per via degli impegni in patria ma, purtroppo, capita anche che subiscano infortuni seri. Ne sanno qualcosa Milan e Napoli che, negli ultimi giorni, hanno ricevuto solo brutte notizie in questo senso: il capitano rossonero Riccardo Montolivo è stato operato dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (patita durante la gara Italia-Spagna) e starà fermo dai 5 ai 6 mesi. Senza dimenticare che già a settembre Montella si era visto tornare a Milanello un Mati Fernandez bloccato da un problema all'inguine rimediato nella sfida Cile-Bolivia e dal quale l'ex centrocampista della Fiorentina non ha ancora recuperato. Ancora più fresca la "tegola" per Sarri che dovrà fare a meno di bomber Milik dai 4 ai 6 mesi per la rottura totale del crociato del ginocchio sinistro subita durante Polonia-Danimarca.



Ma la "maledizione" Nazionale (che già a settembre aveva fatto vittime illustri: De Rossi, Messi, Mkhitaryan, Andrè Gomes e Chiriches) non ha smesso di colpire: il Borussia Dortmund, ad esempio, sarà costretto a fare a meno del portoghese Raphael Guerriero, finito ko, a dispetto del nome, durante la gara contro Andorra per un problema muscolare. Luis Enrique e il Barcellona, invece, si ritrovano infortunato il portiere olandese Jasper Cilessen che ha patito una distorsione alla caviglia in allenamento. E sempre in allenamento si è fermato anche il croato della Juventus Marko Pjaca, rientrato a Torino con una infrazione al perone che rischia di fargli saltare le gare di campionato contro Milan e Napoli.



Va un po' meglio, ma non troppo, alla Roma, alle prese con il "caso" Nainggolan: il belga, infatti, non ha risposto alla convocazione del ct Martinez ma ha disputato un'amichevole tra i giallorossi e la Primavera provocando le ire del suo selezionatore. A questo punto è a rischio la disponibilità del centrocampista per il big match di campionato contro il Napoli visto che, secondo le norme Fifa, chi non risponde a una chiamata in Nazionale non può poi giocare con il proprio club nei 5 giorni che seguono l'ultimo impegno della nazionale stessa.



L'ultimo infortunato illustre, in ordine di tempo, è Sergio Ramos: il capitano di Spagna e Real Madrid ha rimediato una distorsione al ginocchio nella gara vinta dalle Furie Rosse contro l'Albania: la prima diagnosi parla di circa un mese di stop per il difensore.