Malagò difende la Kostner: "Anch'io avrei detto che Schwazer non c'era"

16:14 - "Cosa avrei detto io agli ispettori che cercavano il mio fidanzato? Avrei detto 'no,non c'è', se fossi stato convinto che non sarebbe stato un problema. Che poi è quello che ha pensato lei". Così il presidente Coni, Giovanni Malagò, ha commentato gli ultimi risvolti dello scandalo doping che ha travolto Alex Schwazer e Carolina Kostner. Proprio la procura antidoping del Coni ha chiesto una squalifica di 4 anni e 3 mesi per la pattinatrice.

Malagò, dunque, sta con Carolina. E non usa giri di parole per chiarire la sua posizione sull'ex fidanzata di Schwazer, accusata di essere "complice" nel caso di positività del marciatore. "La Kostner? Mi sento di dire che sono in grandissimo imbarazzo - ha spiegato -. Devo accettare le norme di giustizia scritte da un organismo internazionale che prevede questo tipo sanzione per chi non denuncia. Io non sono affatto d'accordo, le sono molto vicino".