Malagò (Coni): "Campionato MotoGp falsato per la penalità a Rossi"

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, scende in pista in difesa di Valentino Rossi, pesantemente sanzionato (partirà ultimo a Valencia nel Gp che assegnerà il titolo Mondiale, ndr) per lo scontro avuto con Marc Marquez a Sepang (Malesia): "Valentino ha riconosciuto di essere caduto nella provocazione. Così facendo, però, si è falsato il mondiale". Lo spagnolo Jorge Lorenzo, a 7 punti dal Dottore, è ora il favorito per il titolo.

Su quanto accaduto tra Valentino Rossi e Marc Marquez in Malesia, Malagò sembra avere le idee chiare: "C'è una responsabilità da parte di Rossi, però io lo voglio assolutamente difendere e non per un fatto istituzionale. Credo che così facendo si sia falsato il mondiale".



Secondo Malagò "la poca sportività dimostrata da Marquez" conferma quanto le dichiarazioni della vigilia di Rossi "fossero assolutamente vere. Ora mi sento particolarmente vicino a Valentino e lo abbraccio forte".



Il pilota pesarese potrebbe decidere di saltare l'ultimo gran premio in Spagna, ma Malagò invita il Dottore a cambiare idea. "Capisco il suo rammarico e la sua rabbia perché oggettivamente sarebbe un risultato straordinario per lui vincere questo decimo mondiale dopo una stagione strepitosa. Se potessi dargli un consiglio gli direi invece di partecipare per non dare alibi e soddisfazione alle persone che hanno creato questi problemi. Ciò lo metterebbe in condizione di avere ancora più affetto da parte della gente e non solo della sua gente".



Matteo Renzi, a quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, ha avuto oggi, nel corso della sua giornata a Lima nell'ambito della missione in Sudamerica, una telefonata con Valentino Rossi.