Madrid, tifosi del Psv ubriachi lanciano monetine ai mendicanti

In un video pubblicato su Twitter si vede un gruppo di tifosi olandesi intenti nel lancio di monete contro alcune mendicanti in segno di scherno, il tutto mentre sorseggiano delle birre seduti ai tavolini di un ba Plaza Mayor di Madrid. I tifosi olandesi si trovavano nella capitale spagnola per seguire il ritorno degli ottavi di Champions League tra l'Altletico ed il PSV.