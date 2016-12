Madrid, anziana sfrattata: il Rayo Vallecano pagherà l'affitto

17:35 - Arriva dalla Spagna una storia commovente che per una volta fa parlare del calcio in maniera positiva. Protagonista, suo malgrado, Carmen, signora di 85 anni sfrattata da un condominio popolare perché il figlio non è stato in grado di restituire i settantamila euro presi in prestito. Le immagini della signora in lacrime hanno fatto il giro del Paese e non solo, toccando la sensibilità di Vallecas - quartiere di Madrid - e del suo simbolo: il Rayo Vallecano.

Per la sfortunata Carmen, i giocatori della terza squadra di Madrid hanno lanciato una sottoscrizione per aiutare a pagare l'affitto al nuovo proprietario: "So che come questo caso ce ne sono molti - ha dichiarato il tecnico del Rayo Paco Jemez -. Questa signora viveva da cinquant’anni in quella abitazione e per un gesto che le fa onore, un’ipoteca per il figlio, che tutti senza dubbi faremmo, è stata sfrattata. È una situazione che fa riflettere e bisogna tenerlo in conto". La solidarietà è scattata.

Paco Jémez @RVMOficial "Vamos a ayudar a esa señora que con 85 años perdió su casa.El Club va a ayudar y también abriremos un canal de ayuda

— Rayo Vallecano (@RVMOficial) 22 Novembre 2014