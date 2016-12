22 ottobre 2014 Luiz Adriano come Messi, 12esimo pokerissimo Champions il brasiliano dello Shakhtar segna 5 dei 7 gol rifilati al Bate e con la Pulce diventa l'unico ad aver realizzato questa impresa da quando esiste la Champions Tweet google 0 Invia ad un amico

12:07 - Luiz Adriano come Messi, nessuno come loro. Cinque gol in una partita di Champions League si erano visti una volta sola da quando la competizione ha cambiato nome (1992) e a realizzarli era stata la Pulce, che nel marzo 2012, davanti al pubblico del Camp Nou, segnò 5 reti al Bayer Leverkusen. Ora in compagnia del fenomeno argentino c'è anche l'attaccante brasiliano dello Shakhtar, che nella trionfale trasferta degli ucraini sul campo del Bate Borisov guadagna il momentaneo titolo di capocannoniere di questa edizione.

Pokerissimo, manita, cinquina. Chiamatela come volete, fatto sta che per oltre 30 anni su un campo di Champions – o Coppa Campioni – non si era più vista. L'ultimo bomber capace di questa impresa era stato il danese Søren Lerby, che nel 1979 con l'Ajax rifilò cinque reti al Omonia Nicosia; il primo fu Ove Ohlsson nel 1959 (La Coppa nacque nel '55). Luiz Adriano è diventato il dodicesimo giocatore della storia a togliersi una tale soddisfazione: dell'esclusivissimo club del pokerissimo da campioni fanno parte anche due leggende del calcio come Gerd Muller (nel 1972 col Bayern, ancora contro il povero Omonia Nicosia) e Josè Altafini (nel 1962 col Milan a San Siro contro l'Union Luxembourg).