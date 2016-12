Louisville: Muhammad Ali, in migliaia ai funerali col rito musulmano

Migliaia di persone si sono raccolte oggi a Louisville, nel Kentucky, per partecipare al funerale di Muhammad Ali, morto il 3 giugno dopo una lunga malattia. La celebrazione, con rito musulmano, si è tenuta alla Freedom Hall, proprio dove Ali sconfisse Willi Besmanoff nel 1961, in uno scontro diventato storico. Tra gli altri erano presenti il suo ex manager Don King, l'ex pugile Sugar Ray Leonard e il reverendo Jesse Jackson.