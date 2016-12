Louisville, migliaia di persone al funerale di Muhammad Ali

Migliaia di persone si sono raccolte a Louisville, nel Kentucky, per partecipare al funerale di Muhammad Ali, morto il 3 giugno dopo una lunga malattia. Alla celebrazione, di rito musulmano, tra gli altri sono presenti il suo ex manager Don King e il reverendo Jesse Jackson. Si attendono circa 18mila persone al raduno, che si tiene alla Freedom Hall, proprio dove Ali sconfisse Willi Besmanoff nel 1961, in uno scontro diventato storico.