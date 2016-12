Lotito: "Col Carpi in Serie A chi paga i diritti tv? Beretta conta zero"

18:37 - “Pagare moneta, vedere cammello”. Era il motto semiserio di Claudio Lotito per cedere i pezzi pregiati della sua Lazio. Adesso, in modo altrettanto semiserio, si potrebbe coniare un "fermare Carpi, incassare moneta". Il Grande Elettore del presidente federale Tavecchio si è infatti lasciato andare a qualche commento sopra le righe in una telefonata con Pino Iodice, direttore sportivo dell’Ischia (Lega Pro). "Ho detto ad Abodi (presidente di Lega B): se me porti su il Carpi, se me porti squadre che non valgono un c... noi tra due o tre anni non c'abbiamo più una lira. Se c'abbiamo Frosinone, Latina, chi li compra i diritti?.." ha detto Lotito al telefono, non sapendo che la telefonata veniva registrata. Il Carpi, per chi non lo sapesse, è primo in Serie B davanti a società come Bologna e Catania.

L’intero audio è stato reso noto da Repubblica. Iodice, dal canto suo, spiega di aver reso nota la conversazione privata perché se l’Ischia non sosterrà il programma di Lotito in Lega Pro "rischia di non ricevere contributi".



Contro Beretta e contro Macalli - Nel corso della chiamata, Lotito parla del suo programma per rimettere in sesto in sei mesi la Lega Pro superando la contrapposizione tra club per e contro Macalli (numero uno uscente). Il presidente spara a zero sui vertici di Lega A e Lega Pro (“Beretta e Macalli contano zero”) e si vanta di controllare il voto di “17-18” club sui 20 della massima serie.



E conclude con i diritti tv: "Con la mia bravura ho portato i diritti tv a 1,2 miliardi: se ci portano Latina, Frosinone, chi li compra i diritti? Non sanno manco che esiste, il Frosinone, il Carpi...e questi non se lo pongono il problema".



La difesa di Lotito - A telefonata diffusa, Lotito prende le distanze: “Non ho fatto pressioni - dichiara all’agenzia di stampa Ansa - ho solo spiegato un programma. Il sistema sta saltando è un dato incontrovertibile. Vogliono strumentalizzare solo per fini personali. Quello che vorrei io e' un sistema trasparente. Beretta è una figura di garanzia. Per Iodice parla il suo curriculum".



Il sindaco non ci sta - La gravità delle parole superano anche il mondo dello sport. "Le frasi di Lotito possono avere una logica economica, ma non hanno senso per lo sport e non danno una visione edificante di quello italiano” dice Alberto Bellelli, giovane sindaco di Carpi che spiega come quelle uscite offendono “tutta la bassa modenese, che del calcio, con la travolgente ascesa del Carpi verso la serie A, ha fatto uno dei simboli della ricostruzione dopo il terremoto che ha colpito l'area nel 2012”



Iodice (Ischia): "Basta con le omertà" - Non manca la presa di posizione di chi ha registrato e diffuso la telefonata con Lotito. "Non ho scopi personali - dice Pino Iodice - non voglio arrivare alla Lega, non ambisco a poltrone nella Lazio, né nella Salernitana, assolutamente. Io l'ho fatto per abbattere questo muro di omertà. Le stesse minacce che Lotito ha fatto a me le ha fatte a tante altre persone, a tanti altri presidenti".



Abodi - Il presidente della Lega B prende le distanze dal numero uno della Lazio ''Cosa ho detto a Lotito? Semplicemente' che vive su un altro pianeta". A chi gli chiede se sosterrebbe ancora oggi Tavecchio risponde: "Pensavo di contribuire a dare risposte positive, buone soluzione e una immagine diversa ... molto diversa''.