Lorenzo chiude con Rossi: "Impossibile recuperare il rapporto con lui"

Troppo grave quanto accaduto nelle ultime settimane, troppo grandi le polemiche post- Sepang e Valencia per dimenticare tutto, il rapporto tra Lorenzo e Rossi è definitivamente chiuso e ad ammetterlo è lo stesso campione del mondo, intervistato da Radio Cope : "Non ci sono più speranze. C'era già molta tensione prima di Sepang, dopo l'atmosfera è diventata ancora più pesante, ora è rimasto solo il rispetto da parte di entrambi", ha spiegato Lorenzo, che poi sulla in Malesia ha osservato: "Valentino è il pilota più importante della storia del Motomondiale, ma con Marquez ha commesso un errore che gli è costato il titolo".

"Quando ho ricevuto la bandiera della Spagna sul podio di Valencia non sono riuscito ad evitare di piangere. Non mi era mai successo, ma questo è stato il Mondiale più emozionante, il titolo più speciale tra quelli vinti in questi anni", aggiunge Lorenzo, "Ho dimostrato di essere cresciuto sotto tutti i punti di vista, non solo quello strettamente tecnico".