Lorenzo, che caduta di stile: dito medio al Mugello

Non si sa a chi sia indirizzato, forse ai tifosi che lo hanno fischiato e hanno esposto striscioni non proprio teneri, sta di fatto che Jorge Lorenzo è stato protagonista di una vera e propria caduta di stile. Prima del via del Gran Premio del Mugello, lo spagnolo mentre viene riaccompagnato a bordo di uno scooter nell'area box, si è lasciato scappare un dito medio di cattivo gusto.