Liverpool, il solito Balotelli: dito medio, provocazioni e rissa

10:27 - Dal big match della Premier League dello scorso weekend tra Liverpool e Manchester United ecco, fresca fresca, l'ultima "Balotellata". SuperMario, partito in panchina e in grado di incidere ben poco dal suo ingresso in campo (eccezion fatta per il solito cartellino giallo), ha trovato comunque il modo di far parlare di sè: prima il provocatorio 6 mostrato ai tifosi dei Red Devils, poi una rissa in campo solo sfiorata grazie all'intervento dei suoi tifosi e infine il dito medio mostrato ancora ai fan dello United.

Durante il riscaldamento, mostrando con le mani il numero 6, l'ex Milan ha voluto ricordare ai supporter del Manchester United lo storico derby vinto 6-1 a Old Trafford dal Man City di Mancini e Balo, autore di una doppietta celebrata con la maglietta "Why always me?", ma quando è entrato sul terreno di gioco l'attaccante 24enne non è riuscito a completare la rimonta Reds iniziata col gol di Sturridge e si è anzi fatto notare solo per un'ammonizione e una rissa sfiorata con Smalling. Il difensore inglese entra duro su SuperMario, la cui reazione viene però fermata da alcuni tifosi a bordo campo, prontissimi a bloccarlo. Infine, nel post gara, Balotelli abbandona Anfield mostrando il dito medio ai tifosi del Manchester, che aspettavano di lasciare lo stadio dopo la vittoria per 2-1 firmata dalla splendida doppietta di Juan Mata.