Lite Totti-Spalletti, Ronaldo: "Mi ricorda me e Cuper"

Sta facendo molto discutere, in Italia come all'estero, la clamorosa rottura in casa Roma tra capitan Totti e Spalletti . Due grandi ex attaccanti del nostro campionato si schierano dalla parte del Pupone: Bobo Vieri ai microfoni di Sky Sport sostiene che "Francesco sta ancora bene fisicamente, l'importante è che nessuno gli dica quello che deve fare, dipende da lui . Deve fare le sue scelte, se vuole andare all'estero va, se vuole rimanere a Roma resta. Qualsiasi decisione prenderà sarà quella giusta", mentre il suo compagno d'attacco ai tempi dell'Inter Ronaldo , intervistato a Che tempo che fa, paragona la situazione di Totti a quella da lui vissuta con Cuper : "nel 2002 fui io a chiedere al presidente di scegliere tra me e Cuper (allora allenatore dell'Inter, ndr) e lui scelse Cuper".

Poi il parere di due tecnici che il numero 10 giallorosso lo conoscono molto bene. Marcello Lippi, che lo ha allenato in Nazionale ha detto: "Non me la sento di esprimere un giudizio a 500 km di distanza su quanto sta succedendo alla Roma, posso dire, però, che mi dispiace per entrambi". Anche il tecnico rossonero Sinisa Mihajlovic ha commentato la vicenda durante la conferenza stampa prima della gara col Napoli: "Rispetto Spalletti e sono amico di Totti", ha detto, "nel calcio bisogna essere chiari. Qualcosa succederà, conoscendo Totti e la Roma, ma non so se in negativo o positivo"