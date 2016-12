Lindsey Vonn nuda sugli sci per lanciare il suo libro

Dopo un anno e mezzo di lavoro Lindsey Vonn ha il suo fotolibro che dal 3 ottobre sarà in vendita. Per lanciare l'iniziativa e annunciare il tour la sciatrice americana ha posato nuda con gli sci: "Ci sono voluti 31 anni per sentirmi bene con il mio corpo e chi sono, e non vedo l'ora di condividerlo con voi fans". Si parte da New York City.