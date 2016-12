23 aprile 2015 Leo Messi a Sacile: visita dal dietologo Dopo aver conquistato l'ennesima semifinale di Champions, il fuoriclasse del Barcellona si è concesso un giro nel centro storico del borgo in provincia di Pordenone Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:02 - Due giorni dopo aver conquistato l'ennesima semifinale di Champions col Barcellona, Leo Messi viene intercettato a Sacile - provincia di Pordenone - dove si è recato per farsi visitare da Giuliano Poser, noto medico sportivo. L'attaccante argentino - accompagnato dal padre e da un fratello - si è poi concesso un giro per il centro storico, dove certo non è passato inosservato. Isidoro Gottardo, ex consigliere regionale, ne ha subito approfittato per un selfie da conservare.