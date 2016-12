17 - I gol segnati in campionato da Rihad Mahrez , che uniti agli 11 assist hanno assicurato al fantasista algerino il premio di miglior giocatore della Premier League. Primo africano della storia e primo giocatore delle Foxes a ricevere tale riconoscimento.

14 - I clean sheets (partite senza subire reti) in campionato di Kasper Schmeichel , figlio d'arte che trionfa in Premier 17 anni dopo l'ultimo titolo vinto dal padre Peter con lo United.

11 - Le partite consecutive in cui è andato a segno Jamie Vardy . Un record per la Premier League, il precedente primato, con 10 gare di file, apparteneva a Ruud Van Nistelrooy.

6,7 - I milioni di sterline guadagnati da Ranieri per il trionfo in Premier : 5 milioni di sterline (quasi 6,5 milioni di euro) dalla FA e altri 1,7 dal suo club in virtù di una clausola che ha fissato un premio di 100mila sterline per ogni posizione in classifica sopra la 18.a.

3 - Le stagioni in cui le Foxes a inizio campionato hanno ricevuto la visita e la benedizione di alcuni monaci buddhisti : al primo anno la promozione dalla Championship alla Premier League, al secondo la salvezza e al terzo l'incredibile trionfo.

2 - Gli anni della durata del contratto stipulato con la Puma dalla mascotte della squadra Filbert Fox per indossare sulle zampe le scarpe da calcio. E' la prima volta in assoluto che una mascotte firma un contratto con uno sponsor.

22 - I gol segnati in campionato da Vardy, vera e propria rivelazione della stagione. Nel 2012 giocava ancora tra i dilettanti e faceva il metalmeccanico, oggi vince la Premier League da protagonista e il regista Adrian Butchart vuole raccontare la sua vita in un film.

26 - I campanellini che Ranieri ha regalato ai suoi giocatori per Natale. "A inizio anno lui ne usava uno immaginario per svegliarci quando le cose non andavano bene - ha svelato Drinkwater - poi ce lo ha regalato e adesso tocca noi suonarlo". Dillydee, Dillydong!

27 - Milioni di sterline circa il valore complessivo della rosa delle Foxes. Oggi Schmeichel,Fuchs,Simpson,Huth,Morgan,Drinkwater,Kanté,Albringhton,Mahrez,Okazaki,Vardy (da leggere tutto attaccato come una filastrocca) potrebbero addirittura diventare i nomi di alcune vie di Leicester (parola del sindaco).

29 - Aprile, ovvero il giorno della campagna 'Backing the Blues': a due giorni dalla prtita di Old Trafford contro lo United, l'intera città di Leicester si è colorata di blu: dagli edifici ai negozi, fino al Municipio e alla mini statua della Libertà.

30 - Gli anni che aveva il capitano Wes Morgan quando è approdato in Premier League la scorsa stagione: se giocherà per intero anche le ultime due partite, diventerà il secondo capitano (dopo John Terry) della storia del campionato inglese ad alzare il trofeo senza aver saltato nemmeno un minuto della stagione.

35 - I coperti pagati da Ranieri quando, in occasione del primo clean sheet stagionale, ha portato squadra e staff in pizzeria, dove i giocatori si sono impastati le pizze da soli. Cose che cementano lo spogliatoio, come la settimana di vacanza concessa dopo la sconfitta con l'Arsenal.

37 - I gol segnati in Germania da Okazaki, che è il giapponese più prolifico della storia della Bundesliga (un vero eroe in patria). Al primo anno di Premier, 5 gol e l'indimenticabile perla in rovesciata contro il Newcastle di Benitez.

40 - Punti era l'obiettivo di inizio stagione, la proprietà a Ranieri aveva chiesto la salvezza. Lui a Natale aveva già fatto 39 punti e oggi festeggia un inatteso quanto esaltante trionfo.

65 - Gli anni di Claudio Ranieri, che in 30 anni di carriera aveva vinto solamente una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con la Fiorentina e una Coppa di Spagna e una Supercoppa europea con il Valencia (suo ultimo titolo, nel 2004).

89 - Il minuto del gol decisivo di Ulloa nel match contro il Norwich. In quell'occasione il King Power Stadium è letteralmente esploso e l'esultanza dei tifosi ha provocato alcune innocue, ma reali, scosse telluriche.

100 - Le sterline scommesse a inizio campionato sul Leicester da Tom Hanks, sfegatato tifoso dell'Atson Villa. La sua squadra è retrocessa, ma l'attore americano può festeggiare comunque: incasserà mezzo milione.

256 - Il numero dei tackle vinti in campionato da N'Golo Kantè. Il centrocampista classe '91 è il numero uno di questa classifica nei cinque maggiori campionati europei e con la super stagione che ha giocato si è meritato anche la prima convocazione con la nazionale francese.

1000 - I curry che Abdul Giash, proprietario del ristorante indiano Spice Bazzar di Leicester, offrirà ai primi mille abbonati delle Foxes che accorreranno nel suo locale per festeggiare il titolo.

3365 - I km che separano Leicester da Atene, dove pochi mesi prima di tornare in Premier Claudio Ranieri da ct della Grecia fu sconfitto 1-0 dalle Isole Far Oer e successivamente esonerato (dopo appena quattro partite). Sliding doors.

5000 - Era la quota data dai bookmakers per il Leicester campione d'Inghilterra a inizio stagione. Per fare un confronto, la possibilità che Elvis sia ancora vivo paga 2000 volte la posta, quella di scorpire il mostro di Loch Ness 500...

6000 - Le firme raccolte online da Ashley Marriott, tifosissimo delle Foxes, per convincere la moglie, tifosa del Tottenham, a chiamare la figlia Vardy. Obiettivo quasi raggiunto, Vardy sarà il secondo nome della primogenita Marriott.

15000 - Le sterline a cui era in vendita online una coppia di biglietti per l'ultima partita casalinga delle Foxes contro l'Everton.

30000 - Le ciambelle e le pinte di birra offerte per festeggiare il proprio compleanno dal patron della squadra, il thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, ai tifosi del King Power Stadium in occasione della partita col Southampton.

330000 - Gli abitanti della città di Leicester, oggi tutti in festa per un titolo totalmente inaspettato.