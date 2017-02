Lega Serie A, Veltroni: "Non ci sono condizioni per mia presidenza"

Walter Veltroni si è sfilato dall'ipotesi di una sua candidatura alla presidenza della Lega di Serie A. "In questo momento non esistono le condizioni oggettive e personali per le quali io possa aderire all'ipotesi, allo stato solo tale, della presidenza della Lega Calcio", scrive in una nota l'ex segretario del Pd. Comunque, aggiunge, "ringrazio chi ha voluto parlarmene".