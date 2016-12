9 ottobre 2014 LeBron James è il brand sportivo di maggior valore, Tiger Woods 2° Il campione Nba scalza il golfista dalla classifica di Forbes: Federer è terzo, Cristiano Ronaldo e Messi nella top 10 Tweet google 0 Invia ad un amico

13:46 - King James sale sul trono del mondo. Il campione Nba è infatti il brand di maggior valore nel mondo dello sport, come rivelato dalla classifica stilata da Forbes, prestigiosa rivista americana di economia e finanza. LeBron vale 37 milioni di dollari e ha messo in fila Tiger Woods (36 milioni), che per la prima volta dal 2007 non guarda tutti dall'alto al basso. L'ultimo gradino del podio è occupato da Federer, che vale 32 milioni.

Nella top ten sono inseriti solo per due calciatori e, manco a dirlo, si tratta di Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il portoghese, settimo in classifica, vale 17 milioni di dollari e precede l'argentino del Barcellona, al nono posto con 12 milioni.



Nella graduatoria, chiusa da Nadal (10 milioni di dollari), si ritaglia uno spazio importante Mahendra Singh Dhoni, capitano della nazionale indiana di cricket: il valore del suo marchio è 20 milioni di dollari.



ECCO LA TOP 10

1 - LeBron James (basket, 37 milioni di dollari)

2 - Tiger Woods (golf, 36 milioni di dollari)

3 - Roger Federer (tennis, 32 milioni di dollari)

4 - Phil Mickelson (golf, 29 milioni di dollari)

5 - Mahendra Singh Dhoni (cricket, 20 milioni di dollari)

6 - Usain Bolt (atletica, 19 milioni di dollari)

7 - Cristiano Ronaldo (calcio, 17 milioni di dollari)

8 - Kobe Bryant (basket, 15 milioni di dollari)

9 - Leo Messi (calcio, 12 milioni di dollari)

10 - Rafael Nadal (tennis, 10 milioni di dollari)