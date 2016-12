Le ragazze dell'Oxford rugby: nude contro i disturbi alimentari

Il prossimo 10 dicembre l' Oxford University di rugby femminile celebrerà un evento storico: giocherà, per la prima volta nella storia delle due squadre, contro Cambridge a Twickenham , il tempio del rugby per eccellenza che solo poche settimane fa ha fatto da cornice al successo iridato degli All Blacks. Ma prima di affrontare le rivali di sempre, le ragazze di Oxford sono scese in campo, senza divisa, "per promuovere l'immagine positiva della donna e la bellezza del corpo atletico".

Per la seconda volta, infatti, le ragazze hanno posato senza veli per un calendario, parte del ricavato del quale sarà devoluta all'associazione Beat, che si occupa di disturbi dell'alimentazione. Due anni fa a beneficiare dell'iniziativa fu invece l'associazione "Mind your Head", impegnata nella cura dei disturbi mentali.

"Lo shooting è stata un'esperienza divertente per tutta la squadra e il fatto di fare qualcosa tutte insieme per il nostro club e per la raccolta fondi ci ha dato il coraggio per affrontare nude un freddo pomeriggio di ottobre" scrivono le ragazze sul loro sito.