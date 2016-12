Le nuove facce della Serie A

16:31 - Mercato e giovani emergenti: facce nuove in Serie A. L'ultima giornata di campionato ha lanciato il talento cristallino di Verde, ma sono molti i giocatori che stanno esplodendo in questa stagione. Detto del gioiellino giallorosso, soffiato da Conti alla Juve all'età di 13 anni, alla corte di Garcia prendono quota anche Sanabria e Paredes. Un tesoro prezioso per il futuro della Roma, che potrà contare su due baby dalle ottime prospettive. Sempre nella capitale, sponda Lazio però, nelle ultime giornate si è fatto notare Danilo Cataldi. Classe '94, il centrocampista biancoceleste si è fatto le ossa in B col Crotone e ora sembra ormai pronto per la massima serie.

In casa Inter a gennaio è arrivato invece Brozovic. Al giovane croato, fortemente voluto da Mancini, sono bastati pochi minuti con la maglia nerazzurra per convincere tutti e confermare tutte le aspettative del club e dei tifosi. Altro gioiellino nerazzurro è poi Puscas, 18enne che il Mancio ormai considera pronto per il salto di qualità in Serie A. Tra i difensori, una citazione particolare la merita sicuramente Davide Zappacosta: tre gol nelle ultime sei partite parlano chiaro. Nelle fila granata le facce nuove si chiamano invece Martinez e Benassi. Il centrocampista è esploso nelle ultime giornate ed è una garanzia, il venezuelano invece ha già collezionato col Toro 26 presenze e sei gol. Alla corte di Zola, infine, a gennaio sono arrivati Paul-Jose M'Poku e Duje Cop, ex Dinamo Zagabria con un curriculum da bomber di tutto rispetto. Ed entrambi all'esordio con la maglia rossoblù hanno segnato.