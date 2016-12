Le emozioni della 37.ma giornata

VERONA-JUVENTUS 2-1

Nella 37a giornata di Serie A, il Verona batte 2-1 la Juventus e ferma una striscia bianconera di 26 gare senza sconfitte (l'ultimo ko il 28 ottobre per 1-0 contro il Sassuolo). Nel giorno dell'addio al calcio, Luca Toni prima prende un palo e poi sblocca la gara con un pregevole cucchiaio su calcio di rigore (43'), concesso per un fallo di Alex Sandro su Pisano. Nella ripresa Viviani (10') trova il raddoppio. Al 49' rigore di Dybala

TORINO-NAPOLI 1-2

Vince e risponde sul campo alla Roma il Napoli di Sarri che battendo 2-1 il Torino si è ripreso il secondo posto in classifica a una giornata dal termine della Serie A. Azzurri in vantaggio al 12' con il gol numero 33 in campionato di Higuain, che eguaglia Angelillo. Callejon firma il raddoppio al 20' su assist di Hamsik prima di un palo colpito dal Pipita. Nella ripresa il Toro reagisce e arriva la rete di Bruno Peres che però non basta.



ROMA-CHIEVO 3-0

La Roma non sbaglia e scavalca momentaneamente il Napoli al secondo posto: 3-0 al Chievo Verona. All'Olimpico partita decisa nel primo tempo grazie ai gol di Nainggolan (18') e Rudiger (39'). Per i gialloblù Floro Flores impegna due volte Szczesny e M'Poku sbatte sul palo nella ripresa. Al 59' ingresso in campo di Totti, alla sua 600esima presenza, che ha fornito un assist stupendo per il gol del tris di Pjanic all'86'.



SAMPDORIA-GENOA 0-3

La Samp soccombe senza combattere nel derby della Lanterna numero 112 sotto i colpi di un Genoa tanto cinico quanto razionale, che s’infila a piacere fra le linee dei blucerchiati e fa sua la stracittadina, dopo quasi tre anni (era il 15 settembre 2013) dall’ultimo successo del Grifone. La squadra di Montella è andata subito sotto dopo neppure centottanta secondi dal via e poi non è più riuscita a rialzarsi, anche se può consolarsi visto che la salvezza adesso è aritmeticamente in cassaforte dopo il k.o. del Carpi in casa contro la Lazio.



FIORENTINA-PALERMO 0-0

Fiorentina e Palermo non si fanno male centrando entrambe i propri obiettivi. I viola certificano il quinto posto finale, mentre i siciliani, causa contemporanea sconfitta del Carpi, si portano fuori dalla zona retrocessione. Battendo il Verona nell'ultima giornata di campionato, gli uomini di Ballardini sarebbero salvi.



FROSINONE-SASSUOLO 0-1

Il sorpasso all’ultima curva dell’irriducibile Sassuolo, l’amara retrocessione in Serie B del Frosinone. Emozioni, colpi di scena e sentenze al Matusa: è il gol di Politano nei titoli di coda del match, proprio quando ormai nessuno ci credeva, a certificare il ritrovato 6° posto dei neroverdi ai danni del Milan e il ritorno dopo appena una stagione dei ragazzi di Stellone, a lungo applauditi dal loro generoso pubblico, nel campionato cadetto. Il sogno Europa League degli ospiti continua.



CARPI-LAZIO 1-3

La Lazio vola, anche se l'Europa è ormai aritmeticamente sfumata, il Carpi affonda e a 90 minuti dal termine vede avvicinarsi lo spettro della retrocessione. La squadra di Inzaghi offre l'ennesima ottima prestazione del nuovo corso e blinda l'ottavo posto, il Carpi invece vede staccarsi il Palermo, la salvezza non è più solo nelle mani della squadra di Castori. Verdetto giusto, perché la Lazio gioca meglio e perché i padroni di casa sbagliano tutte le occasioni che i romani lasciano loro (Mbakogu si fa parare due rigori nel primo tempo).



ATALANTA-UDINESE 1-1

8 Maggio 2016 Atalanta-Udinese finisce 1-1 e con una festa doppia: i friulani centrano matematicamente la salvezza con una giornata di anticipo, i nerazzurri salutano con una standing ovation capitan Bellini che gioca la sua ultima partita casalinga prima dell'addio al calcio a fine stagione. E' proprio Bellini, alla presenza numero 281 in Serie A, a segnare su rigore la rete del pari al 19' dopo il vantaggio iniziale dei friulani firmato al 10' da Zapata.