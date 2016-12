Le emozioni della 33.ma giornata

SAMPDORIA-MILAN 0-1

Nel posticipo della 33a giornata di Serie A, il Milan vince 1-0 a Marassi contro la Sampdoria e inizia nel migliore dei modi la nuova gestione Cristian Brocchi. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui Valeri ha annullato tra le proteste un gol che è sembrato regolare a Dodò, il match è deciso da Bacca al 26' della ripresa servito da Bonaventura. Con questo successo i rossoneri blindano il sesto posto: Lazio e Sassuolo sono a -4 punti.



LAZIO-EMPOLI 2-0

Percorso netto per la Lazio di Simone Inzaghi. Contro l'Empoli è arrivata la seconda vittoria in altrettante partite con la nuova guida tecnica: 2-0 senza storia. Gol tutti nel primo tempo, gara in discesa con il rigore trasformato al 6' da Candreva e poi chiusa al 44' con il chirurgico tiro di Onazi su Klose. Nella ripresa diverse occasioni, ma non è arrivato il tris. Biancocelesti che si avvicinano all'Europa League.



JUVENTUS-PALERMO 4-0

Juventus-Palermo 4-0. Capolavoro di Khedira, gol di Pogba, altro capolavoro di Cuadrado, infine Padoin. Quattro gol della solita Juventus, e i punti di vantaggio sul Napoli sono 9: il quinto scudetto è cosa (quasi) fatta. La marcia bianconera è spaventosa: 22 vittorie e 1 pari in 23 partite. Il Palermo ha retto un tempo: 4 punti in 12 gare, salvarsi sarà durissima. Non era questa, ovvio, l'occasione.



FIORENTINA-SASSUOLO 3-1

Dopo 6 partite, la Fiorentina rompe il digiuno e torna a vincere battendo 3-1 il Sassuolo. La squadra di Paulo Sousa ritrova i 3 punti grazie ai gol di Rodriguez (colpo di testa su cross di Badelj), al tiro al volo di Ilicic e alla clamorosa autorete di Consigli. A nulla serve il pareggio di Berardi su assist di Defrel. La Fiorentina risponde così alla vittoria dell'Inter contro il Napoli e consolida il quinto posto in classifica.



UDINESE-CHIEVO 0-0

Finisce senza reti la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Chievo. Un'occasione persa per i bianconeri di De Canio che con questo 0-0 non approfitta dei passi falsi di chi insegue per scappare via nella corsa salvezza. Le migliori occasioni capitano all'Udinese, ma sono neutralizzate da Bizzarri. Nel finale vince il nervosismo: espulsi prima Felipe, per una manata a Radovanovic, e poi Meggiorini per un fallo da dietro su Fernandes.



VERONA-FROSINONE 1-2

Il Frosinone continua a sperare nella salvezza. Al Bentegodi la squadra di Stellone vince 2-1 col Verona, supera il Palermo in classifica e si porta a un solo punto dal quart'ultimo posto del Carpi. Nel primo tempo Russo sblocca la gara con un piattone al volo su calcio d'angolo, poi Ciofani centra il palo in contropiede. Nelal ripresa Bianchetti pareggia i conti, ma poi Frara beffa l'Hellas al 92' con un colpo di testa.



ATALANTA-ROMA 3-3

Pareggio che scontenta tutti a Bergamo tra Atalanta e Roma nel match di mezzogiorno. Finisce 3-3, con la rete di Totti a salvare i giallorossi da una clamorosa sconfitta. La squadra di Spalletti aveva trovato il doppio vantaggio con Digne e Nainggolan, poi D'Alessandro e Borriello avevano firmato il pari prima del 45'. Nella ripresa vantaggio Atalanta ancora con Borriello, nel finale il gol di Totti. La Roma resta terza con 4 punti di vantaggio sull'Inter.