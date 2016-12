Le emozioni della 17a giornata di Serie A

INTER-LAZIO 1-2

L'Inter chiude l'anno con un ko casalingo che consente alle inseguitrici di accorciare in classifica. Il 2-1 della Lazio, che torna al successo dopo quasi due mesi di astinenza, permente infatti a Napoli e Fiorentina di portarsi a meno uno dalla vetta, con la Juve ora staccata dai nerazzurri di sole tre lunghezze. Decide la doppietta di Candreva, in rete al 4' del primo tempo e al 42' della ripresa. Inutile per i nerazzurri la rete di Icardi.

FROSINONE-MILAN 2-4

Frosinone-Milan 2-4. Un tempo per aver paura, la ripresa per sistemare i conti fino al nuovo anno. Il Milan e Mihajlovic respirano dopo il 3-1 al Frosinone e i gol di D. Ciofani al 16' e -nella ripresa- la corsa rossonera con i gol di Abate, Bacca e Alex. Poi Dionisi e Bonaventura nel finale. La panchina milanista è salva, l'umore migliora, la classifica è quella che è: può migliorare. Al pari del gioco e della serenità.



SAMPDORIA-PALERMO 2-0

Torna a vincere la Sampdoria in campionato dopo quasi due mesi di digiuno. I blucerchiati, alla prima vittoria con Montella in panchina, hanno superato 2-0 il Palermo in una sfida salvezza. Dopo un primo tempo ispirato da Cassano, il vantaggio della Sampdoria arriva al 53' con un piatto destro di Soriano su assist di FantAntonio. Al 76' il raddoppio del giovane slovacco Ivan con un pallonetto beffardo su Sorrentino in uscita avventata.



TORINO-UDINESE 0-1

All'Udinese basta un gol di Perica per stendere il Torino (0-1) e tornare così al successo dopo due sconfitte consecutive. All'Olimpico, i friulani passano al 41' grazie all'attaccante croato, bravo a superare Padelli con un destro all'angolino. La squadra di Ventura, nonostante la superiorità numerica a partire dal 19' della ripresa (espulso Wague per doppia ammonizione), non riesce a reagire e fatica a creare occasioni.



ROMA-GENOA 2-0

Con i gol di Florenzi e del giovane Sadiq la Roma batte il Genoa 2-0 e dà ossigeno a Garcia. Affonda invece Gasperini, che annaspa a 16 punti ed è in piena zona calda. All'Olimpico si è giocato in un clima spettrale, con poco più di 20mila spettatori e tanti fischi, sia prima che durante il match. Bello il gesto di Florenzi che, dopo il gol al 41', corre ad abbracciare Garcia. Nella ripresa l'espulsione di Dzeko per insulti all'arbitro Gervasoni.



ATALANTA-NAPOLI 1-3

Il Napoli riprende la corsa al vertice vincendo 3-1 a Bergamo contro l'Atalanta. Protagonista Higuain, che segna una doppietta e raggiunge quota 16 reti. Il primo tempo si chiude senza gol e proprio il Pipita spreca tre occasioni. Nella ripresa tutta un'altra storia: azzurri avanti con Hamsik su rigore per mani di De Roon. Pareggia subito Gomez, poi Higuain si scatena. Espulsi Jorginho e Paletta. Hamsik fallisce il poker dal dischetto.



FIORENTINA-CHIEVO 2-0

La Fiorentina riprende la corsa. Dopo la sconfitta con la Juve in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia col Carpi, la squadra di Sousa batte 2-0 il Chievo, risponde alla vittoria degli uomini di Allegri e blinda il secondo posto in classifica prima della sosta. Le reti tutte nel primo tempo. Complice un errore di Bizzarri, Kalinic apre le marcature al 20', poi Ilicic raddoppia al 32' con un sinsitro a giro deviato.