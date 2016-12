Le big d'Europa cambiano pelle: ecco le maglie 2015/16

Mentre l'estate del mercato entra sempre più nel vivo, le vacanze dei calciatori volgono al termine e si avvicinano le date dei primi ritiri, molte società in giro per l'Europa stanno presentando le nuove divise per la stagione 2015/16. In Italia resta ancora un mistero la maglia del Napoli, mentre la novità più grande sono le tre stelle su quella della Juve. Milan e Inter tornano alla tradizione allargando le strisce, dimenticando le sfumature e riproponendo l'azzurro, mentre la Roma scommette su un look da centurioni.



Oltre alle maglie delle squadre italiane, diamo un'occhiata anche a quelle dei top team europei, dall'Arsenal allo Sporting Lisbona. LE FOTO