La "tifosa più bella d'Italia" è pescarese: la 18enne Laura Iezzi

Sono arrivate da tutta Italia nella cornice dell'auditorium Flaiano per contendersi il titolo di "Tifosa più bella". Ben ventidue reginette che hanno sfilato in abito da sera e poi, rigorosamente, in tenuta sportiva. Alla fine ad aggiudicarsi il titolo è stata Laura Iezzi: una 18enne pescarese diventata appassionata della squadra della sua città grazie a Zeman.