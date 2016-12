La Serie A cambia pelle: dilaga la terza maglia mania

A qualcuno il dubbio di aver sbagliato canale o stadio sarà pur venuto. Tranquilli, è solo questione di marketing. Per fortuna o purtroppo è difficile da stabilire, fatto sta che senza le eccezioni come Fiorentina-Napoli o Sampdoria-Milan, sarebbe stato arduo riconoscere la Serie A. In Juventus-Parma, il "bianconeri contro gialloblù" si è trasformato in un clamoros "blu contro verdi", Puffi contro Shreks, un po' per beneficenza ma soprattutto per pure questioni economiche. Addio alla tradizione, insomma, ma quello dello Stadium non è stato l'unico caso della pazza undicesima giornata.