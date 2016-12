19 marzo 2015 La Roma affonda all'Olimpico contro la Fiorentina: Curva Sud in contestazione Nel primo tempo del ritorno degli ottavi contro i viola i tifosi giallorossi hanno abbandonato la curva: "Roma s'è rotta er c..." Tweet google 0 Invia ad un amico

21:45 - Curva Sud in piena contestazione a Roma. Allo 0-3 subito dai giallorossi allo stadio Olimpico nel primo tempo del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Fiorentina, tutta la rabbia della tifoseria si è scatenata in una protesta compatta e condivisa anche dagli altri settori dello stadio. E pensare che la gara era iniziata con uno grosso striscione srotolato in curva con la scritta: “Garcia non si tocca: a chi non sta bene calci in bocca“.

Poi però i tre gol incassanti in meno di 30 minuti hanno fatto infuriare i tifosi capitolini, che mentre intonavano una serie di cori contro la squadra (“La nostra fede non va tradita, mercenari“, “avete rotto il c...“, “tifiamo solo la maglia“) hanno esposto altri due striscioni con scritto: “Mercenari cambiate ‘mestiere’” e “Roma s’è rotta er c… a presto”. Gran parte dei tifosi ha poi lasciato lo stadio, lasciando vuota la curva. Sono stati lanciati anche dei petardi e fumogeni sulla pista d’atletica.



Una volta finita la partita, la squadra è stata chiamata sotto la curva dai tifosi. Capitan Totti e gli altri giocatori hanno ascoltato le rimostranze dei tifosi che, intanto, sui social si davano appuntamento per il giorno dopo: "Andiamo a Trigoria, hanno offeso la nostra maglia", è solo uno dei messaggi apparsi. L'unico a salvarsi dalla furia dei tifosi è stato Garcia