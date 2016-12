La presunta fidanzata di Phelps "Ero uomo, lui non lo sa"!

21:24 - L'ultimo gossip su Michael Phelps arriva da Facebook. La presunta fidanzata del campione di nuoto americano, Taylor Lianne Chandler, ha infatti ammesso di essere nata uomo e di non aver mai detto al suo compagno la verità sul suo passato. "Sono nata uomo, ma lui non lo sa", ha scritto sul suo profilo. "Non mi sono mai sentita un uomo - ha spiegato Chandler -. Non ho mai vissuto come un uomo e nessuno mi ha mai vista in versione maschile".

Poi alcuni dettagli sulla sua "trasformazione": "Mi chiamavo David Roy Fitch, poi durante l'adolescenza ho preso dei farmaci per bloccare il testosterone a 20 anni ho cambiato nome dopo essermi sottoposta un intervento per il cambio di sesso". Nel dettaglio, Taylor Lianne Chandler si definisce un individuo "intersessuale" ovvero nata con genitali maschili (ma senza testicoli) e l’utero ma non le ovaie. Stando a quanto sostiene la Chandler, il primo incontro con Phelps sarebbe avvenuto a una partita di football dei Baltimora Ravens. E in quell'occasione i due avrebbero fatto subito sesso nell'intervallo della partita: "Stare con Michael mi fa sentire come un’adolescente innamorata, nessuno come lui mi fa sentire protetta e accettata".