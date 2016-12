La Fiorentina vola, Renzi esulta in tribuna

Spettatore d'eccezione allo stadio Franchi per l'anticipo delle 12.30 tra Fiorentina e Frosinone: il premier Matteo Renzi non si è voluto perdere la partita che ha rimandato i viola, di cui è tifoso da sempre, in testa alla classifica a braccetto con l'Inter. Renzi si è accomodato in tribuna autorità accanto al patron della squadra Andrea Della Valle e al sindaco di Firenze, Dario Nardella e ha esultato con loro per il poker viola firmato Rebic, Gonzalo Rpodriguez, Babacar e Mario Suarez.