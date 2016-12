15 dicembre 2014 L'Italia si candida alle Olimpiadi del 2024, Renzi: "Corriamo per vincere" Il premier è intervenuto alla cerimonia dei Collari d'Oro del Coni, esaltando il ruolo centrale di Roma nell'ambito del progetto. Malagò: "Grazie Matteo per esserci vicino" Tweet google 0 Invia ad un amico

14:39 - L'Italia si candida alle Olimpiadi del 2024, con Roma al centro del progetto, "e non lo faremo con lo spirito di De Coubertin, per partecipare: lo faremo per vincere, statene certi". L'annuncio arriva dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, nel corso della cerimonia dei Collari d'Oro del Coni.

Renzi: "Italia da oro, ma rassegnata" - Sulla candidatura dell'Italia il premier ha aggiunto: "L'Italia troppo spesso sembra rassegnata: si può anche perdere, ma quello che non è accettabile è rinunciare a giocare la partita, rannicchiati. Abbiamo tutte le condizioni per ambire all'oro". E annuncia: "Il governo italiano è pronto, insieme con il Coni, a fare la propria parte per un progetto che non sia campato in aria, non fatto di grandi infrastrutture o grandi sogni, ma di grandi persone".



L'Italia si candida alle Olimpiadi del 2024, con Roma al centro, ma coinvolgendo altre città: "Allargheremo il raggio d'azione - ha proseguito il premier Matteo Renzi - per rendere il progetto credibile e vincente, a partire dal cerchio attorno alla Capitale: da Firenze, a Napoli, alla Sardegna". Le nuove regole Cio stabiliscono infatti che alcune gare si possano svolgere in altre città, "e spetterà a Malagò e alla sua squadra tecnica definire" questi punti.



Malagò: "Grazie Matteo di esserci vicino" - "Grazie Matteo in tutto questo periodo sei sempre stato molto vicino al nostro mondo e accanto a te c'è una persona con la delega allo sport come il sottosegretario Graziano Delrio con cui ho un rapporto di amicizia che va oltre i ruoli istituzionali". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si rivolge così, dando del tu, al premier Matteo Renzi, per ringraziarlo dell'impegno svolto a favore dell'istituzione sportiva.



Alla domanda sulla possibilità che lo scandalo romano possa avere un "peso" negativo sulla candidatura italiana, Malagò ha poi risposto: "No, sinceramente no. Ci sono enormi problemi e si è data una prova di un gruppo di persone che ci lasciano schifati. Però la parola mafia non è in linea con il problema, fermo restando che il problema c'è. Le Olimpiadi sono sicuramente una delle possibilità che ha il Paese per dare segnali diversi. Le nuove generazioni sono state fortemente penalizzate, fregate da chi magari si è distinto in negativo. Non gli possiamo dare un'ulteriore penalizzazione ma bisogna dargli una speranza".



Salvini: "Proporre Roma è una follia" - "Renzi ha proposto Roma per le Olimpiadi del 2024, mi sembra che viva su un altro pianeta". Questa la dichiarazione del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, durante un intervento su Radio Padania. La "perplessità" espressa dal politico milanese sulla scelta della capitale come sede dei giochi riguarda i "debiti" ancora da pagare per le "passate olimpiadi" e i vari problemi economici. "Se non le fanno ad Oslo perché costano troppo - ha concluso - magari a Roma c'è qualche amico da far lavorare".